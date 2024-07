G20: Alckmin diz que encontro com Coreia do Sul movimentará mais o comércio exterior

O vice presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse esperar que o fórum que está sendo realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Coreia do Sul, em evento paralelo ao G20, aumente os negócios entre o Brasil e o país oriental.

Ele destacou que os dois países têm compromisso com a democracia e o meio ambiente, e com certeza vão avançar em parcerias. Alckmin ressaltou que a aprovação da Reforma Tributária vai desonerar investimentos para exportação, e que "isso deve dar um impulso na economia", afirmou.

"Quero estimular ainda mais o nosso comércio exterior, a nossa complementaridade econômica e, de outro lado, investimentos tradicionais", disse Alckmin sem dar detalhes.