Déficit em conta corrente soma US$ 4,029 bilhões em junho, afirma BC

O Brasil teve déficit de US$ 4,029 bilhões na conta corrente em junho, informou o Banco Central. Em maio, houve déficit de US$ 3,400 bilhões. O déficit de maio foi pior do que indicado pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que projetava rombo de US$ 3,300 bilhões. As estimativas do mercado, todas de déficit, variavam de US$ 6,300 bilhões a US$ 1,200 bilhão.

A balança comercial teve superávit de US$ 6,044 bilhões em junho, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 4,144 bilhões, enquanto a conta de renda primária ficou negativa em US$ 6,166 bilhões. A conta financeira teve déficit de US$ 4,597 bilhões.

O déficit da conta corrente soma US$ 18,691 bilhões em 2024, até junho, e US$ 31,453 bilhões em 12 meses - o equivalente a 1,41% do Produto Interno Bruto (PIB). O BC espera que o déficit em conta corrente chegue a US$ 53 bilhões este ano, ou 2,3% do PIB, conforme o último Relatório Trimestral de Inflação.