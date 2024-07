Bolsas da Ásia fecham em baixa, após tombo em Wall Street com big techs

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei tombou 3,28% em Tóquio, a 37.869,521 pontos, entrando em território de contração depois de acumular perdas de mais de 10% desde a máxima histórica que atingiu em 11 de julho, enquanto o Hang Seng recuou 1,77% em Hong Kong, a 17.004,97 pontos, e o sul-coreano Kospi cedeu 1,74% em Seul, a 2.710,65 pontos.

São Paulo, 25/07/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, após Wall Street sofrer robustas perdas ontem em meio a preocupações com os resultados de big techs, como são conhecidas grandes empresas de tecnologia dos EUA.

Na China continental, os mercados tiveram desempenho misto, sem mostrar reação significativa a uma inesperada decisão do banco central do país, o PBoC, de cortar mais uma de suas taxas de juros, após reduzir suas taxas principais no começo da semana. O Xangai Composto caiu 0,52%, a 2.886,74 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta marginal de 0,07%, a 1.547,41 pontos.

Em Taiwan, não houve negócios hoje pelo segundo dia consecutivo devido a feriados locais.

Ontem, as bolsas de Nova York amargaram perdas acentuadas, com os índices Nasdaq e S&P 500 registrando o pior desempenho diário desde 2022, após reação negativa de investidores aos balanços e perspectivas das big techs Tesla, montadora de veículos elétricos de Elon Musk, e Alphabet, controladora do Google.