As vendas de moradias novas nos Estados Unidos recuaram 0,6% em junho, na comparação com maio, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 617 mil. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de 2,6%. Na comparação anual, há baixa de 7,4%. As vendas de moradias novas de maio foram revisadas, de 619 mil antes informado para 621 mil.