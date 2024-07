Ninguém está fazendo segredo sobre equilíbrio de oportunidades, diz Haddad sobre China

Perguntado se a "sobrecapacidade industrial chinesa" foi assunto na conversa com a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não há segredo sobre a preocupação com o tema, mas negou que o Brasil trabalhe com os Estados Unidos para qualquer movimento ou declaração contra a China no âmbito do G20. "Não é assim que o Brasil trabalha", disse.

"Ninguém está fazendo segredo sobre a preocupação com o equilíbrio da distribuição de oportunidades econômicas pelo planeta. Sempre que podemos, nós reforçamos o conceito de 'reglobalização sustentável', do ponto de vista social, ambiental e econômico", disse o ministro, para defender o reforço do comércio multilateral, mas em moldes diferentes dos que prevaleceram de 1980 para cá, gerador de "desequilíbrios".

Haddad disse que o fechamento, de momento, nas economias não é sustentável. "É uma reação compreensível à luz dessa questão da sobrecapacidade manufatureira chinesa, mas que não é sustentável no médio e longo prazo", criticou.