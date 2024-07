Haddad: China é grande parceiro comercial, mas queremos nos aproximar de UE e EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou nesta quarta-feira, 24, o que o Brasil vai manter as fortes relações com a China, mas que busca uma aproximação com a União Europeia (por meio do acordo comercial com o Mercosul) e também com os Estados Unidos. Ele fez a declaração durante rápida conversa com jornalistas após participar de um evento paralelo ao grupo das 20 maiores economias do mundo (G20), no Rio. Pela manhã, ele se reuniu com a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen.

Haddad adiantou que os dois deverão fazer um anúncio sobre uma aproximação dos dois países em relação à transformação ecológica e transição energética. "Nós temos insistido com os Estados Unidos que uma cooperação técnica entre os países que lideram a produção de energia limpa no mundo, e podem fazer um intercâmbio tecnológico para acelerar a transição energética, seria muito benéfico para a região", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro ressaltou que o continente americano é muito rico em minerais críticos. "Nós temos todas as condições de promover uma transformação ecológica mais acelerada em relação às outras regiões do mundo. E isso deveria ser utilizado em benefício de um maior intercâmbio comercial, de investimentos e serviços entre os nossos países", considerou.