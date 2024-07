Deutsche Bank sofre 1º prejuízo trimestral desde 2020; em Frankfurt, ação tomba quase 8%

O Deutsche Bank anunciou nesta quarta-feira, 24, que teve prejuízo líquido de 143 milhões de euros no segundo trimestre de 2024, o primeiro resultado trimestral negativo desde 2020, após contabilizar provisões legais relacionadas à compra do Postbank. No mesmo período do ano passado, o maior banco da Alemanha havia lucrado 763 milhões de euros.

O lucro após impostos caiu para 52 milhões de euros no trimestre, ante 940 milhões de euros um ano antes, mas a receita teve expansão de 2%, a 7,59 bilhões de euros.

Analistas previam que o Deutsche Bank teria prejuízo após impostos de 81 milhões de euros e receita de 7,44 bilhões entre abril e junho.