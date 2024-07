Depósito tokenizado ganha espaço internacional, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, defendeu que o formato de depósitos tokenizados é o ideal para o uso de moedas digitais. "O depósito tokenizado está ganhando espaço internacional, e nós fomos os primeiros a falar disso", disse durante evento sobre a tecnologia blockchain - base dos criptoativos e também da moeda digital do BC, o Drex.

Segundo Campos Neto, o Brasil é reconhecido globalmente como um país que está na fronteira em tecnologia e finanças. "O processo de tokenização está acelerando, temos de saber usar de maneira construtiva", afirmou.

O plano de voo da digitalização do sistema financeiro brasileiro começou com a preocupação de engajar a população sobre a importância da transformação - por isso o primeiro passo foi o sistema de pagamentos. As etapas seguintes foram a busca pela internacionalização do sistema e o Open Finance. "Vemos alguns benefícios da ligação do Pix com Open Finance, como pagamento por aproximação."