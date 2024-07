Criptomoedas: bitcoin e ethereum caem, diante de aversão ao risco nos mercados acionários

O bitcoin e o ethereum operavam em baixa nesta tarde, enquanto ocorre um movimento de aversão ao risco nos mercados acionários globais. A queda ocorre um dia antes da Conferência Bitcoin 2024, evento que contará com a presença do ex-presidente Donald Trump, candidato republicano que se declara pró-cripto.

Às 16h30 (de Brasília), o bitcoin recuava 0,15%, a US$ 65.761,19, segundo a Binance. Já a ethereum caia 2,34%, a US$ 3.391,32.

Pela manhã, o bitcoin chegou a subir, o que pareceu ser uma aposta pela presença de Trump na Conferência, conforme observou Alice Liu, líder de pesquisa do site de preços de cripto CoinMarketCap. Ela acrescentou que há uma chance do republicano propor políticas no evento que poderiam "desencadear uma alta parabólica no preço do bitcoin".