Caio Fernandes: Drex pode não ser a visão final do BC, mas algo mais viável no curto prazo

O técnico do Banco Central Caio Fernandes disse hoje que a plataforma do Drex, projeto de moeda digital da autoridade monetária, pode começar a ser implementado de forma diferente da visão da autoridade monetária. Segundo o servidor, é possível que se opte por um modelo intermediário nesse início.

"Pode ser que, inclusive, até a viabilidade da plataforma não seja exatamente como a visão do futuro do Banco Central e, em algum momento, a gente precise fazer uma visão intermediária, que lá na frente a gente chegue na visão de futuro. Fazer uma visão mais factível no médio e curto prazo", disse em evento sobre blockchain, no Rio.

Fernandes, que é chefe-adjunto de unidade da gerência do centro de infraestrutura de tecnologia do BC, acrescentou que os testes para implementação do Drex, hoje, consideram algo como 100 a 150 transações por dia. De acordo com ele, não se espera um volume de transações próximo do Pix.