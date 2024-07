BNP Paribas supera expectativas de lucro e receita no 2º trimestre

O BNP Paribas divulgou nesta quarta-feira, 24, que teve lucro líquido de 3,395 bilhões de euros no segundo trimestre de 2024, um pouco maior do que o ganho de 3,34 bilhões de euros apurado no mesmo intervalo do ano passado. A receita do banco francês cresceu 3,9% na mesma comparação, a 12,27 bilhões de euros.

Os resultados superaram as expectativas de analistas, que previam lucro de 2,91 bilhões de euros e receita de 11,93 bilhões de euros entre abril e junho.

Por volta das 4h30 (de Brasília), no entanto, a ação do BNP caía 1,3% na Bolsa de Paris. Fonte: Dow Jones Newswires.