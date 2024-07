BCE quer implementar reformas na supervisão bancária da zona do euro até 2026, diz Claudia Buch

A presidente do conselho de Supervisão Bancária do Banco Central Europeu (BCE), Claudia Buch, afirmou que pretende implementar reformas no modelo de supervisão e regulação bancária da zona do euro até 2026. A dirigente participou nesta quarta-feira, 24, de conversa virtual promovida pelo Peterson Institute for International Economics (PIIE). Segundo Buch, o objetivo é endereçar os novos desenvolvimentos do ambiente de risco por meio de novas prioridades, como fortalecer a resiliência para choques geopolíticos e financeiros imediatos, além de acelerar adoção de novas políticas de governança, gerenciamento de riscos e transformação digital.