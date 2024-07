Alckmin: Esperamos em 1 ou 2 semanas decreto do IPI Verde estar concluído

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira, 24, esperar que em "uma ou duas semanas" o decreto que vai definir as alíquotas do IPI Verde para carros esteja concluído. O Broadcast mostrou em junho, que a expectativa no governo era de publicação do ato presidencial a partir de agosto.

O IPI Verde faz parte do Programa de Mobilidade Verde (Mover), sancionado recentemente. Elaborado para substituir o Rota2030, o Mover prevê que o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos veículos será diferenciado a partir de critérios como: fonte de energia usada na propulsão, consumo energético, potência do motor, reciclabilidade e tecnologia propulsora. Na prática, isso fará com que carros mais poluentes tenham alíquotas de imposto maiores.

O mesmo padrão vai se repetir no novo sistema tributário, já que a sistemática do IPI Verde será replicada no imposto seletivo, levando em conta que o tributo em vigor será extinto com a implementação do IVA Dual, a partir de 2027. O imposto seletivo, portanto, vai recair sobre os veículos automotores. Ao falar do tema, Alckmin rejeitou a avaliação de que o IPI Verde ou o imposto seletivo, no futuro, irão aumentar a tributação dos veículos elétricos.