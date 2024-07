Taxas futuras de juros rondam estabilidade em dia de agenda fraca

Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta terça-feira, 23, apresentando viés de alta, em linha com a valorização do dólar à vista ante o real. O movimento, no entanto, é contido diante do recuo dos rendimentos dos Treasuries e agenda esvaziada. Às 9h14 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 ia para 11,400%, de 11,396% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 marcava 11,630%, de 11,636%, e o para janeiro de 2029 estava em 11,925%, de 11,933% no ajuste de segunda-feira, 22.