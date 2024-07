Petróleo cai pela terceira sessão seguida enquanto persiste temor por demanda global

Os contratos futuros do petróleo caíram pelo terceiro pregão consecutivo e fecharam em baixa de quase 2% hoje. Os preços são influenciado por preocupações com a demanda pela dificuldade de recuperação econômica e ausência de estímulos na China.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em queda de 1,84% (US$ 1,44), a US$ 76,96 o barril, enquanto o Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em queda de 1,69%% (US$ 1,39), a US$ 82,40 o barril.

"Os preços do petróleo nos próximos dias vão depender das notícias econômicas da China, da probabilidade de cortes nas taxas dos EUA e de como as negociações progridem no Oriente Médio", explica o diretor de análise de mercado global da Rystad Energy, Claudio Galimberti.