Fiesp: juro real alto proposto como provisório no Plano Real se tornou permanente, diz Josué

O presidente da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, disse nesta terça-feira, 23, durante a abertura do Fórum Estadão Think - A Indústria no Brasil Hoje e Amanhã, que no Brasil, viver de renda se tornou um grande negócio e produzir, um péssimo negócio. Isso porque, de acordo com ele, o Plano Real que pôs fim ao flagelo da hiperinflação, propôs uma taxa de juro real alta que era para ser transitória, mas que se tornou permanente.

"Ao longo dos últimos 30 anos, se nós tivéssemos aplicado R$ 100 em CDI, títulos públicos sem qualquer spread bancário, teríamos hoje R$ 8.043. enquanto um bem ou serviço que custava R$ 100 há 30 anos, hoje, se corrigido pelo IPCA, custaria R$ 808. Ou seja, a taxa de juro real nestes 30 anos é dez vezes maior que a taxa de inflação", disse Josué acrescentando que no Brasil, viver de renda se tornou um bom negócio e produzir um péssimo negócio.

"Mesmo se levarmos em consideração os últimos 25 anos desde a criação do tripé macroeconômico colocado em prática pelo Armínio Fraga nós vamos ver que a taxa de juro, em média, foi de 12,4% contra uma taxa de inflação de -6,5%. Taxa de juros real de 6% ao longo de 30 anos sendo que dos últimos 30 anos sendo que por 20, 15 anos vivemos com taxas de juros negativas no mundo desde 2008", criticou o presidente da Fiesp.