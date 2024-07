Cenário fiscal no Brasil e queda das commodites jogam Ibovespa para baixo, apesar de alta em NY

Na B3, Carrefour reverteu prejuízo e registrou um lucro líquido R$ 330 milhões no segundo trimestre. Ainda assim, as ações operam em baixa. Cediam 2,52% por volta das 11h. Após o fechamento dos mercados sairá o balanço da Neoenergia.

Ainda no âmbito corporativo, a Vale fica no centro das atenções, em meio ao recuo de 3,43% do minério de ferro em Dalian, nesta terça, na China, e ao noticiário envolvendo a companhia. A empresa informou que Shaun Usmar assumirá o cargo de diretor executivo (CEO) da Vale Base Metals a partir do quarto trimestre de 2024. Os papéis da Vale recuavam 1,26% no horário citado acima.

"Podemos ver surpresa no balanço da Vale sai na quinta-feira, após o fechamento do mercado, mas até lá os papéis tendem a se comportar conforme o minério de ferro. Há preocupações com a demanda chinesa", afirma Pedro Moreira, sócio da One Investimentos.

Os investidores ainda digerem o 3º relatório de Avaliação Bimestral de Receitas e Despesas, apresentado na segunda-feira, quando os ministérios da Fazenda e do Planejamento confirmaram a contenção de R$ 15 bilhões em despesas discricionárias no Orçamento deste ano para cumprir o limite de gastos do novo arcabouço fiscal.