Bolsas da Europa ampliam ganhos de ontem, de olho em balanços e noticiário corporativo

São Paulo, 23/07/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta terça-feira, estendendo ganhos de ontem, enquanto investidores avaliam balanços e notícias de empresas da região, ao mesmo tempo em que seguem atentos ao quadro político dos EUA.

Por outro lado, a Porsche tombava 4% no mercado alemão, após a montadora de carros de luxo reduzir seu guidance anual e alertar sobre interrupções de produção devido a uma escassez de ligas de alumínio. A Volkswagen, que é acionista majoritária na Porsche, caía 1,1% em Frankfurt.

O subíndice de tecnologia do Stoxx 600, que tem tanto a SAP quanto a Logitech como integrantes, subia 1,5% no horário acima.

Já em Milão, a petrolífera italiana Eni subia 0,7% depois de anunciar um acordo temporário de exclusividade com a empresa de investimentos americana KKR para a possível venda de uma fatia minoritária em sua unidade de biocombustíveis Enilive.

O cenário político dos EUA também segue no radar, após o presidente Joe Biden desistir de concorrer à reeleição, no fim de semana, abrindo o caminho para que sua vice, Kamala Harris, enfrente o ex-presidente Donald Trump na disputa pela Casa Branca.

Nas próximas horas, está prevista leitura preliminar do índice de confiança do consumidor da zona do euro referente a julho.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres tinha alta marginal de 0,01%, a de Paris subia 0,11% e a de Frankfurt avançava 0,94%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam ganhos de 0,36%, 0,34% e 0,45%, respectivamente.

