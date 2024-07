Verizon lucra como esperado, mas decepciona em receita; no pré-mercado, ação cai quase 3%

A Verizon teve lucro líquido consolidado de US$ 4,7 bilhões no segundo trimestre de 2024, um pouco menor do que o ganho de US$ 4,8 bilhões apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, 22. Em termos ajustados, a companhia americana de telecomunicações registrou lucro por ação de US$ 1,15 entre abril e junho, em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet.

A receita da Verizon teve expansão de 0,6% no trimestre, a US$ 32,8 bilhões, mas ficou abaixo do consenso da FactSet, de US$ 33,05 bilhões.

Em comunicado, a Verizon também detalhou que atraiu 148 mil assinantes pós-pagos de telefonia móvel, em termos líquidos, superando projeção de 94 mil.