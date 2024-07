Taxas de juros rondam ajustes, com viés de baixa, à espera de sinais sobre fiscal

Os juros futuros rondam a estabilidade em toda a curva na manhã desta segunda-feira, 22, mas seguem com viés de baixa da abertura, junto com o dólar e retornos dos Treasuries longos. O mercado aguarda a divulgação do 3º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas (15h30), com detalhamento do contingenciamento de R$ 15 bilhões anunciado na semana passada para cumprimento do arcabouço fiscal neste ano.

Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 11,440%, de 11,442% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 11,690%, de 11,698%, e o para janeiro de 2029 ia para 12,020%, de 12,017%. O dólar à vista tinha queda de 0,21%, a R4 5,5920. O juro da T-note de 10 anos recuava a 4,223% (de 4,238%) e o do T-bond de 30 anos diminuía a 4,428% (de 4,451%).