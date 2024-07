Focus: mercado mantém projeções de Selic em 10,5% no fim de 2024 e 9,5% no fim de 2025

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2024 continuou em 10,5% pela quinta semana consecutiva. Considerando apenas as 84 respostas dos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária também se manteve em 10,5%.

Na decisão mais recente, de junho, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve os juros em 10,5%, por unanimidade, e comunicou a "interrupção" do ciclo de cortes. O colegiado volta a se reunir nos dias 30 e 31, quarta e quinta-feira da próxima semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mediana do Focus para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 9,5% pela quinta semana consecutiva. Considerando as 84 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária também é de 9,5%.