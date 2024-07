A mediana do relatório Focus para a inflação de preços administrados no IPCA subiu de 4,11% para 4,59%, contra 3,94% um mês antes. A estimativa intermediária para 2025 permaneceu em 3,90%, de 3,85% quatro semanas atrás. As projeções mais recentes do Banco Central indicam inflação de 4,40% para os administrados este ano e de 4% no próximo.