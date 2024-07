Bolsas da Europa fecham em alta com saída de Biden e mineradoras mostram pouco ânimo com China

As bolsas europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, 22, em recuperação das perdas da sexta-feira, 19, após a desistência do presidente Joe Biden de concorrer à reeleição. As mineradoras e tradings de commodities tiveram ganhos comedidos sem que os investidores mostrassem entusiasmo em recomprarem os ativos do setor diante das dúvidas sobre o impacto do corte da taxa de juros pela China no contexto da demanda fraca do país asiático. As ações das companhias aéreas europeias cederam sob impacto do alerta da empresa irlandesa de tarifas de baixo custo Ryanair.

Em Frankfurt, o DAX registrou alta de 1,35%, aos 18.416,75 pontos, interrompendo uma sequência de cinco perdas seguidas. Em Paris, o índice CAC 40 subiu 1,16%, aos 7.622,02 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,53% e encerrou o dia em 8.198,78 pontos. As altas ocorrem após os três índices acumularem quedas semanais e na esteira de uma sexta-feira de aversão depois da pane global.

No domingo, 21, Biden decidiu não concorrer a um segundo mandato na eleição presidencial dos EUA em novembro e anunciou apoio à vice-presidente Kamala Harris para ser sua substituta como candidata do Partido Democrata. Se confirmada, Kamala Harris enfrentará o ex-presidente Donald Trump.