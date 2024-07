Dweck diz ao Globo que congelamento não afeta concursos e que contenção de R$ 15bi é suficiente

ESTHER DWECK/MINISTRA DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS/CONCURSOS PÚBLICOS/DECLARAÇÃO - A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse ao jornal O Globo que o congelamento de R$ 15 bilhões em despesas anunciado na quinta-feira pelo governo não vai afetar concursos públicos previstos para 2024.

"Todos os ministérios estarão incluídos (no congelamento), mas não pessoal. Você perguntou se afetaria concursos, isso não", afirmou.

Dweck disse também que o governo avalia se fará um novo Concurso Nacional Unificado (CNU) em 2025, nos moldes do que ocorrerá em 18 de agosto, mas ponderou que é preciso esperar os detalhes do Orçamento do ano que vem.