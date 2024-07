Ouro fecha em queda, em realização de lucros após máxima histórica nesta semana

O ouro recuou mais de 2% nesta sexta-feira, 19, e fechou a semana com pequenas perdas, voltando a operar abaixo dos US$ 2.400, em realização de lucros após o metal ter tocado máximas históricas no início da semana. Também nesta sexta, o dólar forte contra moedas emergentes e desenvolvidas não favoreceu a atratividade do metal.

O ouro para agosto fechou em baixa de 2,33%, em US$ 2.399,10 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na semana, o metal recuou 0,89%.

De acordo com a Capital Economics, os preços mais elevados do ouro devem conter a demanda no médio e longo prazo, reduzindo a procura para a confecção de joias na China e Índia, que são fortes consumidores de ouro. "Esperamos que a demanda global por joias de ouro tenha uma tendência lateral, na melhor das hipóteses, nos próximos anos, mesmo com o aumento da renda per capita global", disse a consultoria.