Lula diz que manterá austeridade fiscal, combate à inflação e investimentos, diz Márcio Macêdo

Lula participou de um encontro com lideranças de movimentos sociais na tarde desta sexta-feira, 19, em São Paulo. Na comitiva presidencial também estavam os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.

Na coletiva, Macêdo comentou que o encontro de hoje faz parte de uma iniciativa do governo para restabelecer o diálogo com todos os setores da sociedade. "Foi uma reunião com movimentos que estiveram sempre com o presidente Lula, que estiveram no combate ao fascismo, e hoje estão presentes ajudando a governar o Brasil", disse o secretário.

O encontro aconteceu na Casa Cultural do Povo Brasileiro, no bairro de Campos Elíseos, em São Paulo. Cerca de 70 organizações do campo popular ligadas às Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo estiveram presentes.

O dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Paulo Rodrigues, disse que a reunião demorou um pouco para acontecer e pediu que haja mais dois encontros ainda neste ano, além de reuniões periódicas com os ministros. "Esse encontro demorou um pouco, poderia ter sido antes", disse, na entrevista coletiva.

Na sequência, Rodrigues elogiou a atitude de Lula no encontro. "A impressão que eu tenho é que encontramos um presidente super otimista", disse, citando que ouviu explicações sobre o cenário da economia, além de "dificuldades de entrega" e de "composição com o Congresso", bem como referências a "heranças" do governo anterior. Segundo Rodrigues, Lula prometeu que "o governo será tão bom quanto no passado".

A vice-presidente da Central Única dos TRabalhadores (CUT), Juvandia Moreira Leite, disse que Lula tem respeitado a agenda do setor, com medidas como o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda, a política de recomposição do salário mínimo, a retomada do Ministério do Trabalho e de programas sociais. "O presidente veio ao encontro do movimento social, o que era impensável no último governo. Isso é respeito à democracia", elogiou.