Juros futuros reduzem queda e longos ficam estáveis

Os juros futuros ganharam alguma força e reduziram o movimento de queda nesta sexta-feira, 19, sendo que os longos ficaram estáveis, em meio ao avanço dos rendimentos dos Treasuries e após uma primeira reação positiva diante do anúncio de congelamento de gastos. O dólar segue em queda ante o real, mas avança ante moedas fortes.

O mercado está atento ao desenrolar das eleições nos Estados Unidos, com expectativa sobre desistência do presidente Joe Biden da corrida, e aguarda o detalhamento do bloqueio de R$ 15 bilhões na segunda-feira, 22, dia da divulgação do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas.

Às 10h05 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2026 caía para 11,350%, de 11,404%, e o para janeiro de 2027 recuavam a 11,620%, de 11,657% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 marcava máxima de 11,965%, de 11,968%.