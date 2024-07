Bolsas da Europa fecham em queda com aversão ao risco com pane global e Trump

As bolsas europeias fecharam em baixa nesta sexta-feira, 19, diante do ambiente de aversão ao risco motivado pela pane global de sistemas que atinge companhias aéreas, bancos e serviços e ajustes à queda em Wall Street. As ações das fabricantes de semicondutores seguiram pressionadas após o ex-presidente dos EUA Donald Trump reforçar promessas de fortalecer a economia americana em convenção que oficializou sua candidatura pelo Partido Republicano, na quinta-feira, 18, o que amplia a apreensão sobre medidas protecionistas.

Em Frankfurt, o DAX registrou queda de 1,03% aos 18.165,59 pontos, estendendo as perdas para a quinta sessão. Em Paris, o índice CAC 40 cedeu 0,69%, aos 7.534,52 pontos. Em Londres, o FTSE 100 perdeu 0,60% e encerrou o dia em 8.155,72 pontos. No acumulado semanal, o Frankfurt caiu 3,11% e Paris perdeu 2,46%. Londres cedeu 1,18%. A aversão a risco prevaleceu após uma atualização da empresa de software de cibersegurança CrowdStrike afetar o sistema Windows, da Microsoft.

Em Frankfurt, a Sartorius derreteu 15,3% e liderou as perdas porcentuais do DAX, após a fornecedora internacional de equipamentos farmacêuticos e de laboratório reduzir a previsão para o ano na sequência dos resultados do primeiro semestre. A empresa teve faturamento de 1,37 bilhões de euros no primeiro semestre, o que representou queda de 1,2% no comparativo anual. A Infineon também pesou no DAX com baixa de 4,19%, prolongando recuo diante das apreensões sobre o setor de semicondutores. As ações da Siemens e Siemens Energy subiram, em recuperação da queda da véspera.