A produtores do RS, Fávaro reitera que MP da repactuação das dívidas sai até fim do mês

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a afirmar que uma Medida Provisória do governo federal para repactuação das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes que atingiram o Estado pode ser publicada até o fim deste mês. A sinalização de Fávaro foi dada em conversa virtual com representantes do movimento SOS Agro RS, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O movimento reuniu milhares de produtores em um ato hoje em Rio Pardo, no Vale do Taquari.

O ministro afirmou que a MP dará tratamento diferente aos produtores conforme a proporção dos impactos. Ele citou a possibilidade de zerar as dívidas dos produtores que foram mais afetados pelas enchentes, para evitar o endividamento. "Não há dúvida da determinação do presidente Lula para enfatizar que estamos do mesmo lado. Vamos trazer de volta a prosperidade do Rio Grande do Sul! É o mínimo para esse estado que é o berço da agropecuária brasileira", afirmou Fávaro.

Na reunião por videoconferência com representantes do movimento, de empresas, cooperativas e entidades do setor produtivo gaúcho, o ministro fez um balanço das ações do Executivo para a recuperação da agropecuária gaúcha. Ele destacou a criação do gabinete itinerante do ministério no Estado. "Com apoio da nossa Superintendência no estado, estamos todos os dias com uma equipe de Brasília visitando, diagnosticando e coletando informações para construirmos as melhores soluções", disse o ministro.