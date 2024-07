Petróleo fecha sem direção única, em dia com poucos drivers para o setor

Os contratos futuros de petróleo fecharam sem direção única nesta sessão, perdendo parte do ímpeto mais para o fim do pregão, em dia com poucos drivers para o setor. Investidores seguem acompanhando sinais de demanda aquecido nos Estados Unidos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro de 2024 fechou em queda de 0,17% (US$ 0,14), a US$ 81,30 o barril, enquanto o Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em alta de 0,04% (US$ 0,03), a US$ 85,11 o barril.

Hoje, os preços operaram em volatilidade. Na madrugada, houve ganhos ainda favorecidos por uma inesperada forte queda nos estoques de petróleo bruto dos EUA. Perto das 9h, os ganhos reverteram em meio à valorização do dólar. No fim do pregão, a commodity voltou a subir.