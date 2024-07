Mello: Quando se olha para dados, há dificuldade de entender desconfiança sobre Brasil

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta quinta-feira, 18, não ser "simples" entender como as convenções se formam, ao ser questionado se entendia que a desconfiança do mercado sobre o Brasil seria fruto de posições ideológicas. Ele disse também que há "dificuldade" em entender essa descrença partindo da avaliação dos dados sobre a economia brasileira. A pergunta foi feita porque, mais cedo, Mello afirmou que convenções não precisam necessariamente ser ancoradas em dados e fatos, podendo ser amparadas por "percepções, crenças e ideologias".

Ao justificar sua resposta, o secretário afirmou que não estava querendo passar nenhuma "mensagem", mas pontuou que as projeções e, portanto, os dados do próprio mercado estão em patamares positivos.

"Projeções do mercado para PIB e inflação não estão propriamente ruins, ainda estão em patamares positivos, com queda da inflação e crescimento razoável", disse Mello, citando ainda que o Brasil tem uma "boa base e fundamentos" que se refletem nas reavaliações do crescimento da atividade econômica pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelas agências de risco.