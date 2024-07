Inflação da zona do euro deve retornar à meta de 2% no 2º semestre de 2025, afirma Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, previu nesta quinta-feira (18) que a inflação na zona do euro deverá retornar para a meta oficial de 2% no segundo semestre de 2025. Mais cedo, o BCE deixou suas principais taxas de juros inalteradas, como era amplamente esperado.

Crescimento econômico

A presidente do BCE também disse que os riscos para o crescimento econômico da zona do euro são de baixa. Lagarde avaliou que tensões geopolíticas podem pesar sobre o consumo e prejudicar o comércio global. Neste contexto, interrupções no comércio global podem impulsionar os fretes e os preços de energia, ressaltou ela. Lagarde comentou ainda que as dinâmicas de crédito na União Europeia se enfraqueceram.