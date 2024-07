Haddad: déficit será dentro da banda; no próximo bimestral deve estar próximo a limite inferior

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o resultado primário de 2024 ficará dentro da banda prevista pelo arcabouço fiscal, que tem margem de tolerância de 0,25 ponto porcentual. No próximo relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que será divulgado na próxima segunda, 22, ele disse que a tendência é de que o déficit fique mais próximo do limite inferior.

Em 2024, o governo mira num resultado primário neutro, com tolerância de 0,25 ponto porcentual. Isso significa que a meta será cumprida mesmo que as contas fechem com um déficit de R$ 28,8 bilhões - ou um superávit no mesmo montante, cenário inviável no cenário atual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No bimestral anterior, divulgado em maio, a projeção de rombo do governo era de R$ 14,5 bilhões, já sem contabilizar os gastos extraordinários com o Rio Grande do Sul, que naquela ocasião somavam R$ 13 bilhões.