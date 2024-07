Há possibilidade de revisar PIB 2024 para cima; mas temos que aguardar, diz Guilherme Mello

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta quinta-feira, 18, que há possibilidade de a equipe econômica revisar a projeção sobre a economia brasileira em 2024 se alguns dados continuarem vindo no campo positivo. Ele citou como exemplos o mercado de crédito e as emissões de debêntures. A resposta foi dada após o secretário ter sido questionado sobre a declaração dada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que a expectativa sobre o PIB poderia ser revisada para cima. Mello ponderou, por sua vez, que é preciso "aguardar".

"A nossa projeção de PIB a gente atualizada a cada 2 meses. Neste momento, dados que temos indicam que esse crescimento de 2,5% é algo razoável. Alguns dados novos vêm saindo, a própria PMS, PMC, mostrando que o desempenho tem sido um pouco melhor que o esperado. Dado de crédito tem vindo positivo, debêntures. Então, caso esses dados continuem vindo no campo positivo, obviamente isso abre espaço para uma revisão das nossas projeções, mas nós ficamos atentos aos dados e a esse cenário para fazer ajustes no nosso número", disse o secretário em coletiva de imprensa sobre o último boletim Macrofiscal, que manteve a projeção de crescimento em 2,5% em 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mello disse ainda que a SPE não terá problema em "revisar para cima ou para baixo" a expectativa de crescimento a depender das informações que chegarem. "Então, sim, há possibilidade de revisar para cima. Temos dados positivos e obviamente isso pode impactar nas nossas projeções", respondeu.