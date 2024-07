Brasil tem 4ª maior nota em ranking do IIF sobre transparência de dívida em emergentes

A Fazenda explicou que, desde 2005, o IIF publica a pontuação da área de relacionamento com investidores de países emergentes, baseada em um conjunto de melhores práticas. O Brasil participa desta avaliação desde o seu início e, nos últimos anos, tem se mantido entre os países mais bem avaliados no índice geral (country score), disse o Ministério. A partir de 2022, o IIF passou a incluir uma avaliação específica quanto a aspectos ESG (Environmental, Social and Governance). Na avaliação de 2024 (referente a 2023) o Brasil aumentou sua nota em 30% nesse critério.

O Brasil obteve a quarta melhor nota entre 50 países emergentes avaliados pelo Institute of International Finance (IIF), que divulgou neste mês de julho o Relatório de Relacionamento com Investidores e Transparência de Dívida 2024 (IIF Investor Relations and Debt Transparency Report). A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 18, pelo Ministério da Fazenda.

Para a equipe econômica, o resultado reflete o crescente compromisso do País em acompanhar e implementar políticas sustentáveis, traduzido nos marcos da publicação do Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis em setembro de 2023 e da emissão inaugural de títulos soberanos sustentáveis em novembro de 2023, ações do eixo de Finanças Sustentáveis do Plano de Transformação Ecológica.

"Em 2024, o Brasil realizou sua segunda emissão soberana sustentável e divulgará o primeiro relatório de alocação e impacto, o que fortalece o avanço dessa agenda e contribui com a obtenção de resultados cada vez mais aderentes às melhores práticas internacionais. O desempenho do Tesouro Nacional evidencia o contínuo e crescente compromisso da instituição com o aperfeiçoamento e transparência das informações divulgadas, bem como com a comunicação com o público e com a agenda de sustentabilidade", disse a pasta.