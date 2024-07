Bolsas da Ásia fecham mistas, com ações de tecnologia pressionadas por tombo do Nasdaq

Por Sergio Caldas* São Paulo, 18/07/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com parte delas afetadas pelo tombo das ações de tecnologia em Nova York ontem e as de Xangai e de Hong Kong aguardando o resultado de uma reunião de líderes chineses. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O foco do mercado foi fabricantes de chips após a Bloomberg noticiar que os EUA consideram aplicar as restrições mais severas disponíveis se empresas como a japonesa Tokyo Electron e a holandesa ASML continuarem dando à China acesso à tecnologia avançada de semicondutores.

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 2,36% em Tóquio, a 40.126,25 pontos, com tombos de 8,7% da Tokyo Electron e de 6,1% do SoftBank Group, que também é relevante na área de chips. Já o Taiex recuou 1,56% em Taipé, a 23.398,47 pontos, após o ex-presidente dos EUA Donald Trump criticar a dominância de Taiwan na produção de semicondutores, em entrevista esta semana à Bloomberg Businessweek. Apenas a TSMC, maior produtora de chips do mundo, teve queda de 2,43%. Em Seul, o sul-coreano Kospi cedeu 0,67%, a 2.824,35 pontos, também pressionado por ações de chips e do setor automotivo.