Anglo American reitera expectativas de produção para cobre e minério

A Anglo American reiterou expectativas para a produção de cobre e minério de ferro este ano, após divulgar seus últimos resultados trimestrais. Por volta das 4h40 desta quinta-feira, 18 (de Brasília), a ação da Anglo subia 1,5% na Bolsa de Londres.

A diversificada gigante da mineração disse nesta quinta-feira que produziu 196 mil toneladas de cobre no segundo trimestre, 6% menos do que em igual período do ano passado.

A produção de minério de ferro da Anglo no trimestre ficou estável, em 15,6 milhões de toneladas, à medida que o forte desempenho da Minas-Rio no Brasil compensou uma queda planejada nas operações sul-africanas de Kumba.