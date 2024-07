Taxas de juros sobem em linha com dólar e rendimentos dos Treasuries

Esta quarta-feira (17) é de alta dos juros futuros, em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries, mas com liquidez reduzida em dia de agenda esvaziada.

O movimento é uma correção após a queda de terça-feira, 16. No lado fiscal, o ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou até 11 de setembro o prazo para o Congresso e o governo federal chegarem a um acordo sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores.

Às 9h45, a taxa do contrato de deposito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 11,145%, de 11,098% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 11,405%, de 11,363%, e o para vencimento para janeiro de 2029 subia a 11,765%, de 11,726% no ajuste de terça.