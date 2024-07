PPSA habilita 10 empresas para leilão de petróleo da União no dia 31 de julho

Até então, o maior número de empresas habilitadas foi no terceiro Leilão, em novembro de 2021, quando seis empresas enviaram a documentação e três apresentaram lances.

Ao todo serão três lotes ofertados no leilão, sendo dois de Mero - um com 12 milhões de barris e outro com 11 milhões de barris -, e um lote de Búzios, com 2,5 milhões de barris.