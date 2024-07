Oi: Ligga apresentou proposta de aquisição da Oi Fibra por R$ 1,03 bilhão

A Ligga, empresa de telecomunicações ligada ao empresário Nelson Tanure, foi a única a apresentar uma proposta de aquisição inteira da Oi Fibra, a operação de banda larga da Oi, levada a leilão nesta quarta-feira, 17. A Vero e a Brasil Tecpar também estavam habilitadas a participar do certame, mas não deram lances.

A Ligga propôs a aquisição integral do ativo pelo valor de R$ 1,03 bilhão, significativamente abaixo do mínimo de R$ 7,3 bilhões que a Oi esperava receber pelo ativo - cujos recursos serão usados para pagamento de dívidas, conforme previsto do seu plano de recuperação judicial.

Com isso, a audiência do leilão foi suspensa. Agora, a proposta será encaminhada pelos administradores judiciais para os credores analisarem e decidirem se aceitam o valor oferecido pela Ligga.