NY: índice Nasdaq tem maior queda diária desde dezembro de 2022, sob peso de chips

Ao cair 2,77% na sessão de Nova York hoje, o índice Nasdaq computou a maior perda diária desde dezembro de 2022. A referência terminou o pregão de hoje em 17.996,92 pontos, abaixo de 18 mil pontos pela primeira vez em cerca de duas semanas.

Investidores liquidaram ações do setor de chips semicondutores, que vinham em destaque ao longo do ano diante do entusiasmo quanto ao desenvolvimento da inteligência artificial. Hoje, o segmento foi duramente penalizado por relatos de que o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, estuda impor restrições para evitar acesso à China de tecnologias. Já o ex-presidente americano Donald Trump questionou a obrigação dos EUA de defender Taiwan de uma eventual invasão chinesa.