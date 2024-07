Momento do primeiro corte juros 'não importa muito', diz Waller, do FED

O diretor do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller disse nesta quarta-feira (17) que o momento exato em que o banco central americano anunciará seu primeiro corte de juros "não importa muito". Segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, as chances são de quase 100% de que o Fed começará a reduzir juros em setembro. Waller, que falou durante evento promovido pelo Fed de Kansas City, comentou também que o mercado de trabalho dos EUA está no "ponto certo". "É importante que o Fed mantenha as atuais condições do mercado de trabalho", acrescentou.