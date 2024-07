Ibovespa retoma sinal positivo, em alta de 0,26%, apesar da pressão no câmbio

Mesmo na contracorrente do câmbio e da correção no S&P 500 (-1,39%) e do Nasdaq (-2,77%) em Nova York, o Ibovespa retomou a trajetória positiva nesta quarta-feira após leve realização de lucros no dia anterior, quando interrompeu sequência de 11 ganhos. Hoje, oscilou de 128.741,45 a 129.657,77 pontos, saindo de abertura aos 129.111,70. Ao fim, mostrava alta de 0,26%, aos 129.450,32 pontos, com giro a R$ 35,4 bilhões, em dia de vencimento de opções sobre o índice. Na semana, o Ibovespa sobe 0,43% e, no mês, ganha 4,47%, limitando a perda do ano a 3,53%.

No exterior, desde cedo, a quarta-feira foi pautada pela provável intervenção do BC japonês sobre o mercado de câmbio, para defender o iene. A turbulência afetou em especial o desempenho de commodities metálicas, como o minério de ferro e o cobre, e de moedas de emergentes. Em Dalian (China), o minério encerrou em baixa de 2,66%, mas o petróleo subiu 1,61% (Brent), em Londres, em sessão de baixa do dólar frente à cesta de moedas do índice DXY, que reúne referências como euro, iene e libra.

"Um ponto mais específico na relação dólar-real é que o segundo semestre é reconhecido pela sazonalidade, em que o número de remessas para fora do País é maior. Com o dólar saindo de R$ 5,70 na máxima recente para R$ 5,40 - onde acreditamos ser o piso que o mercado está trabalhando para a moeda -, aumenta a demanda por remessas, para aproveitar esse nível relativamente mais baixo do dólar", diz Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital. Nesta quarta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 1,00%, a R$ 5,4838.