Fazenda divulga nesta quinta-feira, 18, grade de parâmetros macroeconômicos

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda vai apresentar nesta quinta-feira, 18, a grade de parâmetros macroeconômicos atualizada com as novas edições do Boletim Macrofiscal e do Panorama Econômico. A previsão é de que os dados sejam divulgados às 16h, quando será concedida entrevista coletiva sobre os dados. O último Boletim Macrofiscal foi divulgado pela Fazenda em maio, quando a pasta estimou que a expansão da atividade econômica neste ano seria de 2,5%.