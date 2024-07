Dólar fecha no maior nível em 2 semanas com pressão sobre divisas emergentes

Nas chamadas operações de "carry trade", investidores tomam empréstimos em moedas de países com juros baixos, especialmente o iene, para aplicar em divisas de países com taxas de juros elevadas. Com a valorização do iene, há uma reversão parcial dessas operações, o que provoca depreciação de moedas como o real e os pesos mexicano e colombiano.

Analistas afirmam que arrancada do iene em relação à moeda americana, em meio a sinais de nova intervenção do Banco do Japão (BoJ) no mercado de câmbio, levou a uma liquidação de posições em divisas emergentes de países de juros altos, em especial as latino-americanas.

O dólar à vista subiu com força nesta quarta-feira, 17, e voltou a superar o nível de R$ 5,48 no fechamento pela primeira vez em duas semanas. Apesar da cautela fiscal doméstica ainda pautar os negócios e induzir à manutenção de prêmios de risco na taxa de câmbio, o tropeço do real hoje se deu, sobretudo, pelo ambiente externo adverso.

Já em alta pela manhã, o dólar acelerou os ganhos ao longo da tarde, em sintonia com o exterior, e chegou a se aproximar de R$ 5,49, com máxima a R$ 5,4880. No fim do dia, era negociado a R$ 5,4838, em alta de 1,00%. Com isso, a moeda passa a acumular valorização de 0,97% na semana. No mês, ainda apresenta perdas (1,87%).

O real amargou hoje o segundo pior desempenho entre as principais divisas emergentes e de países exportadores, atrás apenas do peso colombiano. Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY recuava 0,50% no fim da tarde, na casa dos 103,700 pontos, em razão, sobretudo, do tombo de mais de 1,30% da moeda americana em relação ao iene.

O sócio e diretor de gestão da Azimut Brasil Wealth Management, Leonardo Monoli, observa que em poucos dias houve um conjunto de fatores que levou a uma apreciação do iene em relação ao dólar: sinais de novas intervenções do BoJ, comentários de políticos japoneses contra a depreciação da moeda e até declaração do ex-presidente Donald Trump, favorito na corrida presidencial americana, de que o grande problema cambial dos EUA é um dólar forte contra as moedas japonesa e chinesa.