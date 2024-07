Caiado pede que Estados em RRF possam aderir à renegociação de dívida sem perder benefícios

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), disse ter defendido junto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que os Estados que estão em Regime de Recuperação Fiscal (RRF) possam aderir ao programa de renegociação de dívidas dos Estados com a União sem perder os benefícios do RRF. Essa renegociação é tratada em projeto de lei apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que pode ser votado na Casa na primeira quinzena de agosto.

Segundo Caiado, durante a reunião que teve com Haddad, o ministro indicou não ver um impedimento para o pleito de Goiás. "Afinal, são assuntos distintos", disse o chefe estadual ao falar com a imprensa após a agenda com o ministro da Fazenda.

"Sugestões foram dadas, mas o que será o PL final vai depender de diálogo com o Congresso. O pleito seria que os Estados que estão no Regime de Recuperação Fiscal possam aderir ao Propag sem perder benefícios que têm e poder fazer com que possa ter redução do volume da dívida consolidada e um alongamento do perfil do pagamento. Não excluir os Estados que estão no regime, para eles poderem participar no Propag", afirmou.