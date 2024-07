Bolsas da Europa fecham mistas com setor de chips e Antofagasta em queda; Londres sobe

As principais bolsas europeias fecharam em rumos distintos nesta quarta-feira, 17, com Paris e Frankfurt mantendo o tom negativo da semana, em meio a uma forte queda de ações de semicondutores e cautela antes da reunião do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira, 18. Londres destoou com ganhos após o governo trabalhista apresentar vários projetos com a intenção de "tirar os freios do Reino Unido". Entre as ações individuais, a Antofagasta foi um dos destaques negativos em Londres após corte de previsão de produção de cobre.

Em Paris, o índice CAC 40 cedeu 0,12%, aos 7.570,81 pontos. Em Frankfurt, o DAX registrou queda de 0,40% aos 18.443,62 pontos. As cotações são preliminares.

O mau humor no setor de tecnologia veio após relatos de que o governo dos EUA está considerando aplicar as restrições comerciais mais severas se empresas de chips como a ASML Holding e a Tokyo Electron continuarem dando à China acesso à tecnologia avançada de semicondutores.