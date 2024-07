Reino Unido: Microsoft é alvo de investigação antitruste sobre parceria com startup de IA

Autoridades antitruste do Reino Unido estão avaliando se a parceria da Microsoft com a Inflection AI e a contratação de ex-funcionários representam uma ameaça à concorrência, na mais recente investigação sobre os laços da gigante da tecnologia com startups de inteligência artificial.

No início deste ano, a Microsoft contratou o cofundador da Inflection AI e quase todos os seus funcionários e concordou em pagar à startup cerca de US$ 650 milhões como parte de uma taxa de licenciamento para revender sua tecnologia.

A Autoridade de Concorrência e Mercados britânica disse que estava levando em conta se os laços da Microsoft com a Inflection AI deveriam ser considerados uma fusão de fato que poderia sufocar a concorrência no Reino Unido, com uma decisão inicial prevista para 11 de setembro.