Morgan Stanley supera expectativas de lucro e receita, mas ação cai mais de 2% no pré-mercado

O Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 3,12 bilhões no segundo trimestre de 2024, 40% maior do que o ganho de US$ 2,22 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 16. Entre abril e junho, o lucro por ação do banco americano ficou em US$ 1,82, superando o consenso da FactSet, de US$ 1,65. Já a receita teve aumento anual de 12% no trimestre, a US$ 15,01 bilhões, vindo também acima da projeção da FactSet, de US$ 14,3 bilhões. Apesar dos resultados acima do esperado, a ação do Morgan Stanley caía 2,4% nos negócios do pré-mercado em Nova York às 8h48 (de Brasília).