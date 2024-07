Mercado dá como certo início de cortes do Fed em setembro, mas vê redução menor no ano, diz CME

O mercado dá como certo início de cortes de juros do Federal Reserve (Fed) em setembro, consolidando esta expectativa após relatório apontar estabilidade nas vendas do varejo dos Estados Unidos em junho.

Conforme ferramenta de monitoramento do CME Group, a precificação para relaxamento monetário do Fed representava 100% das probabilidades em setembro, com ampla chance de uma redução de 25 pontos-base nos juros (91,4%, de 87,6% antes do dado). A probabilidade de corte de 50 pontos-base permanecia em segundo lugar (8,4%, de 12,1% antes do dado) e, em terceiro, a probabilidade de redução de 75 pontos-base, com chance modesta de 0,1%.

No entanto, o mercado reduziu, após a divulgação dos dados de varejo dos EUA, as expectativas por uma redução de juros acumulada de 75 pontos-base até dezembro (de 57,6% a 54,7%), embora esta siga sendo a principal aposta dos investidores. Em segundo lugar, a probabilidade de redução de 50 pontos-base subiu de 32,8% a 36,8% e, em terceiro, a de 25 pontos-base avançou de 1,9% a 4,8%. A chance de uma redução ainda maior, de 100 pontos-base, caiu de 7,5% a 3,7%, após os dados.